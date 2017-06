Luc De boeck trekt CD&V-lijst in 2018

Bornem - Burgemeester Luc De boeck is door het voltallige bestuur van de CD&V aangeduid als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester voor de gemeenteraadverkiezingen van 2018.

Volgens CD&V-voorzitter Vital Vermijlen bewees Luc De boeck de afgelopen jaren dat hij een grote dossierkennis heeft, heel beschikbaar is voor de bevolking en de job met veel enthousiasme en inzet uitoefent. "Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met de keuze van Luc als lijsttrekker kiezen voor stabiliteit die ten goede komt aan de Bornemse bevolking", zegt Vermijlen.

De boeck reageert tevreden: "Het is een appreciatie van het CD&V-bestuur voor het werk van de afgelopen jaren." Al ziet hij in de zeven jaar dat hij burgemeester is, wel een enorme evolutie in de manier van besturen. "Het is er niet gemakkelijker op geworden, maar daarom niet minder boeiend", zegt De boeck. "We zullen nog meer in dialoog gaan met de inwoners. Kijk naar de organisatie van dorpsdebatten. Die moeten het volgende gemeentebestuur richting geven over waar we met Bornem naartoe gaan op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Dat zijn twee thema’s waarvan ik voel dat de Bornemenaar wakker ligt. Ik hoop dan ook op een positieve inbreng van veel mensen tijdens deze dorpsdebatten."

De boeck zegt dat hij de komende maanden werk zal maken van een sterke lijst en een programma met oog voor alle Bornemnaars.