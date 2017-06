Koers achter derny's in het centrum

Bornem - Vrijdag 9 juni wordt in het centrum van Bornem weer een wielerwedstrijd achter derny's gereden.

De koers wordt georganiseerd door Wielerclub Sport en Steun. Van 19 tot 22 uur wordt meermaals hetzelfde parcours gereden. Daarom kun je tussen 17 en 23 uur niet parkeren en rijden in de volgende straten: Kardinaal Cardijnptein, Boomstraat, Puursesteenweg, Nieuwe Kouterstraat en Stationsstraat. In deze straten is het dan ook verboden te parkeren en te rijden van 17 tot 23 uur. In de Kapelstraat, Nieuwstraat, Ruiterstraat, Allemanshofstraat en Lindestraat kan je wel parkeren, maar je mag de straten niet in- of uitrijden tijdens de wedstrijd. Deze straten zijn afgesloten tussen 17 en 21 uur.