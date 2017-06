Ezperando viert tiende verjaardag

Bornem - Zondag 4 juni wordt in het Breeven de tiende editie van het wereldfestival Ezperando georganiseerd. De hele namiddag zijn er optredens, infostands en workshops. Ook deze keer is het festival gratis.

De manier waarop Ezperando wordt georganiseerd is uniek. Vijf Bornemse noord-zuidverenigingen, met projecten in Cambodja, Nepal, Haïti, Oeganda, Zimbabwe en Zuid-Afrika, organiseren het festival samen met de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Bornem (ROB). Dit zijn de organisaties:

De vzw Crystal Children Home wil het algemene en sociale welzijn van mensen bevorderen die onder de armoedegrens leven in Kathmandu. Vooral de rechten en belangen van kinderen staan hierbij centraal. Zo bouwde de vzw een tehuis voor kinderen die door hun persoonlijke of gezinssituatie geen toegang meer hebben tot degelijk onderwijs en een normale levensstandaard. Daar wonen nu 28 kinderen van drie tot achttien jaar.



Doenkers vzw ondersteunt onderwijsprojecten in verschillende landen en creëert er omstandigheden waarin jongeren kunnen groeien. Enkele concrete projecten zijn de adoptie van een basisschool in Cambodja, het bouwen van een leercentrum in Mae Thailand en het oprichten van een school in Zimbabwe.



Finado levert sinds 1996 een bijdrage tot het verbeteren van de levensomstandigheden van extreem arme gezinnen in Haïti. Haïti is het armste land van het westelijke halfrond, tachtig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Finado biedt hulp op vlak van voeding, gezondheid, onderwijs, water- en sanitaire voorzieningen.



De vzw Sprinkle bouwde een opvangcentrum voor Aids-weeskinderen in Zuid-Afrika. Er kunnen 24 kinderen terecht, dag en nacht. Ze krijgen er een veilige en warme plek om te wonen en te spelen en zorgen ervoor dat ze naar school kunnen gaan. Ze krijgen gezonde voeding, toegang tot gezondheidszorg en alles wat ze nodig hebben.

De nieuwste telg is Kihogo Village Oeganda. Die wil klassen voor basisonderwijs oprichten in een onontgonnen gebied in het zuidwesten van Oeganda. Door hulpmiddelen als een maïsmolen, steenperstoestel en naaimachines te kopen wordt getracht de zelfredzaamheid, eigen inbreng en tewerkstelling te stimuleren.

Vanaf 13.30 u zorgt de gezellige bende van Fata Murgana is voor ambiance, muziek, dans. Om 15.30 u is er de familievoorstelling van Radio Oorwoud met onder meer Hannelore Bedert en Dimitri Leue.

Ook de rest van de namiddag en avond is er sfeer en muziek met onder meer Quantum Café, een cocktail van Latijns-Amerikanen en Belgen; Dynamo Zjosss, Koba, Raphael en Soushakers die al jaar en dag de afsluiter zijn van Ezperando. El Circo brengt circusanimatie en bihj Ziezo Eco kun je uit gerecycleerd afval kunstwerkjes toveren en verder zijn er workshops, infostanden en een wereldmarkt.

Het volledige programma en alle praktische informatie lees je hier.