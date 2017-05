Informatieronde over mogelijke fusie start

Sint-Amands / Puurs - Aan het eind van de gemeenteraadszitting in Sint-Amands deelde burgemeester Peter Van Hoeymissen mee dat de gemeente bekijkt of een fusie met Puurs mogelijk is. Woensdag wordt het personeel van de beide gemeenten ingelicht , net als de vakbonden.

In de loop van woensdag wordt ook de website www.puurs-sint-amands.be online gezet. “Daar zullen alle inwoners informatie vinden over de fusie”, zegt Van Hoeymissen. “Het is de bedoeling dat we daar ook stelselmatig antwoord geven op de meest gestelde vragen. In de week na Pinksteren krijgen alle inwoners een informatiefolder in de bus.”

Er komen twee informatiedagen waarom de inwoners aan standjes informatie kunnen krijgen over de verschillende aspecten van de fusie. "De mensen kunnen zich zo beter informeren en kunnen ook persoonlijker antwoord krijgen op vragen waar ze mee zitten. Het wordt veel interactiever dan een avond waarop je gewoon iets meedeelt”, zegt Van Hoeymissen.

Donderdag 15 juni van 16 tot 21 uur is er een infomarkt in gemeenschapscentrum de Nestel aan de Buisstraat in Sint-Amands, donderdag 22 van 16 tot 21 uur volgt een infomarkt in JOC Wijland aan de Fortbaan in Puurs

Op 26 of 27 juni stemmen de gemeenteraden van beide gemeenten over de principiële beslissing om te fuseren. Als ze akkoord gaan worden ook een secretaris-coördinator en een financieel beheerder-coördinator aangesteld die het fusieteam gaan leiden. Het fusieteam moet alle praktische details oplijsten en oplossen. De definitieve beslissing tot fusie nemen de gemeenteraden voor het eind van dit jaar.