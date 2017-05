Zonnige trouwdag voor schepen Liesje Pauwels

Bornem - ?Schepen Liesje Pauwels trouwde vrjdag met Jan Van der Jonckheyd uit Loenhout.

Het echtpaar kreeg de zonnigste dag van het jaar voor hun huwelijk. In het Landhuis schetste burgemeester Luc De boeck hoe de twee elkaar ontmoetten en hoe Jan niet meer uit Bornem weg te slagen is sinds hij Liesje voor het eerst in de ogen keek. Volgens de burgemeester is het in ene huwelijk net als in het voetbal: "No sweat, no glory", verwijzend naar Club Brugge, de ploeg die aan Jan Van der Jonckheyd een trouwe supporter heeft.

Schepen Tom Van Ranst demonstreerde nog eens zijn meesterschap als fotograaf en zo werd het paar uitbundig gefotografeerd met het schepencollege en de hele familie. Daarna trok het gezelschap naar de abdij voor het kerkelijk huwelijk en de receptie.