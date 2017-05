Bornemnaar produceert veel afval

Bornem - Bornem produceerde in 2016 1,85 procent minder huisvuil dan het jaar voordien. In concrete cijfers: de gemiddelde Bornemenaar produceerde vorige jaar 107,95 kilo afval, het jaar voordien 109,98 kilo.

Ondanks die daling tot 107,95 kilo per jaar per inwoner, staat Bornem op de voorlaatste plaats in de rangschikking van afvalintercommunale Ivarem. Alleen Mechelen produceerde nog meer huisvuil (112,9 kg/inw).

"We merken in Bornem een duidelijke stijging in de hoeveelheid ingezamelde kunststoffen", klinkt het bij Ivarem. Met die stijging van 26,67 procent tot 11,35 kg/inwoner zit Bornem boven het gemiddelde van het werkingsgebied (10,13 kg/ inwoner). Bornem voerde vorig jaar wel de huis-aan-huisinzameling van gemengde plastics in en dit was een succes. Er werd zo 178 ton gemengde plastics ingezameld, een gemiddelde van 8,46 kg/inwoner. Ongeveer 55 procent daarvan werd opgehaald aan huis, de rest via het recyclagepark.

Als je het totaal van alle afvalfracties neemt, daalde die in Bornem met 1,72 procent tot een gemiddelde van 454,67 kilo per inwoner. Hiermee scoort Bornem ongeveer tien procent boven het gemiddelde van het werkingsgebied (410,66 kg/inwoner) en staat ze op de achtste plaats in de rangschikking van de tien gemeenten van Ivarem.