L.O.S. wil liefst fusie tot Klein-Brabant

Puurs / Sint-Amands - "Voor ons is een fusie tot één grote gemeente Klein-Brabant de ultieme oplossing." Dat zegt L.O.S., de coalitiepartner van de CD&V in Sint-Amands.

L.O.S. vergaderde maandagavond. "We wilden wilden ons aan de afspraak houden om niet te communiceren tot na de gemeenteraad van 30 mei", zegt eerste schepen Bart De Schutter, "maar de vele berichten in de media moeten we nu ons standpunt rond een mogelijke fusie bekendmaken."



"Als je rekening houdt met de deadline van de gemeenteraad eind juni, is het onmogelijk om zo’n cruciale verandering ten gronde te bestuderen en tegelijkertijd rekening te houden met de mening van de Sint-Amandsenaren. We weten nu nog niet hoe we eind juni gaan stemmen. Wij vinden dat er in de princiepsbeslissing al veel moet vastleggen over wat er na de fusie zal gebeuren en de tijd is wel heel kort om dat allemaal voor te bereiden. Zowel de gemeentebesturen als onze bevolking moeten hiervoor de nodige tijd krijgen."



"We wisten uiteraard wel dat er nu gepraat werd over een fusie, maar het gaat plots veel te snel", zegt De Schutter. "Begin april werd ons gevraagd om toch na te denken over een fusie. We hebben daar nu ernstig en diepgaand over gedebatteerd en voor L.O.S. een fusie tot één grote gemeente Klein-Brabant de ultieme oplossing. Maar we willen de fusie eerst aftoetsen bij de bevolking."