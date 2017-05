Sporttrofee voor Yana Hanssens

Bornem - Kunstschaatser Yana Hanssens kreeg de Bornemse sporttrofee. G-zwemmer Joachim Elinck eindigde tweede en atleet Koen Spiessens derde.

Hanssens werd Vlaams en Belgisch Kampioen seniors B. "Mijn grote zussen begonnen met kunstschaatsen en ik ben in hun spoor getreden. Ik train in Liedekerke en Deurne", zegt Hanssens. "Momenteel bereiden wij ons volop voor op de kwalificaties voor het wereldkampioenschap volgend jaar in Zweden."

Het gemeentebestuur huldigde ook een dertigtal individuele en ploegen die kampioenen werden. Danny Vergauwen kreeg de prijs al verdienstelijke omdat jij al sinds 1986 actief is bij VC Kadee.

Er was ook een hulde van Ria Van Landeghem. Zij werd in 1988 onterecht beschuldigd van dopinggebruik en mocht dus niet deelnemen aan de Olympische Spelen. Pas dit jaar werd ze door het BOIC vrijgepleit en kreeg ze excuses. Ze woont al lang in Weert.