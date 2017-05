Bornem - Het is weer even geleden dat Kloosterstraat kermis gezegend was met zo'n mooi zomerweer.

?Sinds vrijdag wordt Kloosterstraat Kermis gevierd. Deze namiddag was er een snoepenworp. Schepen Liesje Pauwels en Barbara Meyers gooiden vanuit een hoogtewerker zakken snoep naar de kinderen.

Ook maandag is het nog kermis in de Kloosterstraat. Tussen 18 en 19 uur zijn er acties aan verschillende kermiskramen. Van 19 tot 20 uur is het happy hour in de drankentent