Tijd om in te schrijven voor de boekenmarkten

Sint-Amands - De Koninklijke harmonie Sint-Cecilia organiseert ook dit jaar twee boekenmarkten op de Kaai in Sint-Amands.

De eerste boekenmarkt vindt plaats op pinksterzondag 4 juni van 10 tot 18 uur, de tweede markt volgt op zondag 10 september. "Wie nu al inschrift voor beide boekenmarkten, krijgt een korting van tien procent op het volledige standgeld", zegt Jan Veyt van de organisatie. "Op onze markt kunnen uitsluitend boeken en strips worden aangeboden, zowel antieke, oude als nieuwe. Voor alle deelnemers is er in de buurt van de markt een voorbehouden parkeerplaats." De uiterste inschrijvingsdatum, waarop ook het standgeld moet betaald zijn, is 27 mei. Standhouders kunnen voor meer informatie terecht bij Jan Veyt, tel 0476 24 16 98, boekenmarkt.stamands@gmail.com