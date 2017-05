29 bouwgronden te koop in verkaveling De Keur

Sint-Amands - Verkaveling De Keur, palend aan de Stenenmolenlaan in Sint-Amands gaat in de verkoop.

Het gaat om een verkeersarm woonerf met twaalf loten voor halfopen bebouwing en zeventien loten voor gesloten bebouwingen. De percelen hebben een oppervlakte vanvan 217 tot 463 vierkante meter. "Deze verkaveling is ingeplant rond een ruime groenzone waar ook een speeltuintje komt.Ideaal voor jonge gezinnen", zegt Jürgen De Vuyst van Grondweb.be uit Keerbergen dat de verkaveling commercialiseert. "De verkavelingsvoorschriften zijn zo opgesteld dat er diverse bouwmogelijkheden zijn volgens het principe van de modulaire woning. Er is een opgelegd basisvolume dat de eigenaar later, naargelang de behoefte en de mogelijkheden, eenvoudig kan uitbreiden. Het merendeel van de bouwloten zijn vrij van bouwplicht." Meer informatie op deze site.