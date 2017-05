Dodentocht zoekt nieuwe post halfweg

Bornem - De organisatoren van de Dodentocht onderhandelen volop over een nieuwe post halfweg. Dat zal deze keer dus niet Brouwerij Palm zijn.

"Door omstandigheden zijn de terreinen en gebouwen van Brouwerij Palm in Steenhuffel niet meer toegankelijk voor de wandelaars", zegt woordvoerder Thomas D’hondt van de Dodentocht. "Momenteel zijn er volop onderhandelingen aan de gang om de post te verhuizen, onder meer met de omliggende gemeenten. We kunnen daar momenteel nog niet veel meer over zeggen."

In Sint-Amands wordt de vertrouwde controlepost in de sporthal verlaten en worden de wandelaars opgewacht in het nieuwe gemeenschapscentrum de Nestel.

Maar ook in het centrum van Bornem gebeurt een behoorlijke herschikking. "Na jarenlange trouwe sponsoring van De Meeuw heeft dat bedrijf besloten om dit jaar geen container-units te plaatsen in het centrum", zegt D'Hondt. "Wij willen als organisatoren nog eens uitdrukkelijk De Meeuw bedanken. We gingen ondertussen op zoek naar alternatieven. De meest opvallende wijziging in het centrum is dat de verzorgingspost van het Rode Kruis niet langer in een tent zal worden ondergebracht, maar in de kerk."