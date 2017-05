Seniorenbeurs in gemeenschapscentrum de Nestel

Sint-Amands - De seniorenraad van Sint-Amands bestaat tien jaar en organiseert daarom een Seniorenbeurs in gemeenschapscentrum deNestel.

Zondag 7 mei van 10 tot 17 uur wordt deNestel helemaal gevuld met informatie voor senioren. De seniorenraad organiseert dan samen met de drie gemeentelijke OKRA trefpunten van Sint-Amands, Lippelo en Oppuurs de Seniorenbeurs. "Het wordt een informatieve en leuke dag met ontspanningsmogelijkheden", zegt Gilbert Mylle. Hij is een van de stichters van de seniorenraad en is al die tijd ook de voorzitter. "Het is de eerste keer dat in de regio een dergelijk grote beurs georganiseerd wordt. We hebben 24 standen", zegt Mylle. "We brengen alles wat senioren aanbelangt. Het aanbod van de standhouders is zeker voor senioren bedoeld, maar flink wat standen bieden diensten of informatie die niet alleen voor senioren de moeite waard zijn, maar voor iedereen."

Naast de vele stands, van thuisverzorgingsdiensten, vrijetijdsverenigingen, pedicures en zorgbedrijven en nog veel meer, zijn er ook drie infosessies. "Eddy Gorris van de zorgregio Mechelen vertelt over val- en fractuurpreventie, Iemand van het kantoor van notaris Ann De Block leert ons alles over erfenissen en schenkingen en diëtiste Kristel Maes geeft deskundig voedingsadvies."

De infosessies zijn gratis, vooraf inschrijven is wel nodig en kan bij Gilbert Mylle, 03-889 20 66, gilbert.mylle@skynet.be