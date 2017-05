Vijftigste nummer van Kasteel d’Ursel Magazine

Bornem - In kasteel d'Ursel in Hingene werd het vijftigste nummer voorgesteld van het Kasteel d’Ursel Magazine.

"Meer dan twaalf jaar geleden, op 1 februari 2005, rolde het allereerste Kasteel d’Ursel Magazine van de persen", zegt directeur Koen De Vlieger. ‘Met een ritme van vier nummers per jaar zijn we intussen toe aan de vijftigste editie. Elke drie maanden informeren we onze Vrienden over het reilen en zeilen in het kasteel. We vertellen over het nieuwe leven in een oud monument en de tentoonstellingen, concerten, evenementen en projecten die we organiseren. Daarnaast komt ook het verleden van het kasteel en zijn bewoners ruimschoots aan bod."

"Het magazine is heel belangrijk voor ons, het is ons vistekaartje. We kunnen er mee uitpakken”, zegt Koen De Vlieger. “We droppen het in de brievenbus bij alle Vrienden van kasteel d’Ursel in de hoop dat ze onze ambassadeur zijn. De Vrienden zitten in een straal van pakweg dertig kilometer rond het kasteel. Niet elke Hingenaar is bijvoorbeeld lezer van ons magazine, maar daar blijven we wel naar streven."

"Er was vooral twijfel of we het magazine telkens weer gevuld zouden krijgen”, zegt De Vlieger. “De eerste keer vond iedereen het normaal dat we genoeg bijdragen hadden om een sterk magazine gevuld te krijgen, maar er was de vrees dat het na een keer of tien niet meer zou lukken omdat de inspiratie op zou zijn.” Die vrees blijkt u, na vijftig nummers , niet terecht. “Er zijn almaar meer activiteiten in het kasteel, dat maakt het al gemakkelijker om goede bijdragen te schrijven”, zegt De Vlieger. “Hoe meer je wroet in de geschiedenis van het kasteel, hoe meer onderwerpen ook naar boven komen voor het magazine.”

