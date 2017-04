Lokale Helden spelen op twintig plaatsen

Puurs / Sint-Amands / Bornem - Voor de tweede keer organiseren Puurs, Bornem en Sint-Amands samen Lokale Helden. Twee jaar geleden gebeurde dat voor de eerste keer, nu werd het aantal speelplekken en het aantal groepen meer dan verdubbeld.

Verspreid over heel Klein-Brabant zijn er op twintig plaatsen meer dan veertig optredens van artiesten van allerlei pluimage. In de lijst van speelplekken zitten zowel kerken, winkels, cafés als een huiskamer. Een tijdje terug werden de lokale artiesten en de aanbieders van een speelplek samengebracht, zodat ze konden bekijken wie het met elkaar kon vinden. De fijne samenwerking tussen de drie gemeenten is te danken aan Pieter Czajkowski (Puurs), Liesbeth De Keersmaecker (Sint-Amands) en Bart Wauters (Bornem). "Het unieke aan ons concept is dat het heel laagdrempelig is," zegt Pieter Czajkowski. "We richten ons ook niet op één genre, maar bieden een heel breed gamma aan, alles komt aan bod. Wij brengen de speelplekken en de lokale artiesten met elkaar in contact, maar ze beslissen zelf waar ze gaan optreden en dat is wel uniek."

"Naast de muzikanten hebben we ook oog voor woordkunst", zegt Liesbeth De Keersmaecker. "Als je door het aanbod van meer dan veertig groepen wandelt, dan zie je dat daar ook groepen tussenzitten waar je normaal behoorlijk wat geld moet voor betalen, maar die toch mee willen doen omdat ze het concept zo charmant vinden. Vorige keer hadden we al zo'n achthonderd bezoekers. De meeste mensen stippelen zelf een route uit langs enkele speelplekken die ze willen bezoeken. Ze zijn een hele avond op pad volgens hun eigen programma."

Klein-Brabant kreeg dit jaar 1.500 euro van de Lotto. 49 projecten van Lokale Helden hadden zich daar gemeld en Lokale Helden Klein-Brabant ging met de hoofdprijs lopen. "Het project zorgt voor een compleet nieuwe dynamiek in en tussen de gemeenten", stelde de jury.

"Wat uniek is aan ons concept is dat we met de drie gemeenten samenwerken, samen met de mensen die graag op een podium staan", zegt Bart Wauters. " Samenwerking loont en het is fijn dat dit ook door Lotto wordt erkend."

Hier vind je alle locaties en optredens.