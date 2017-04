Bornem zoekt sportkampioenen

Bornem - Net als vorige jaren worden ook nu de Bornemse sportkampioenen gevierd. De huldiging vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 mei om 10.30 uur in sporthal Breeven.

Iedereen die, zowel individueel als in ploegverband, kampioen werd tussen 16 mei 2016 en 14 mei 2017 komt in aanmerking voor deze viering. Ook dit jaar worden mensen die 25 jaar een functie uitoefenen van bestuurder of trainer in een sportvereniging, in de kijker geplaatst. Elke aanwezige verdienstelijke krijgt een medaille voor verdienste.

Sinds 2012 combineert de sportdienst de kampioenenviering met de uitreiking van de ‘trofee voor sportverdienste’. Deze trofee kan gewonnen worden door individuele sporters die in Bornem wonen, of door ploegen van een Bornemse club.

Wie kampioenen wil aanmelden, neemt voor 15 mei contact op met sportdienst Bornem, tel. 03 889 65 00, johan.permentier@bornem.be