Nog een paar plaatsen bij LAB gedreven onderwijs

Sint-Amands - Van de 45 plaatsen in het tweede jaar van LAB, de school voor gedreven onderwijs die vanaf 1 september secundair onderwijs aanbiedt in Sint-Amands, zijn er vandaag dertig ingevuld. Kandidaten hebben nog tot vrijdag de tijd om zich te melden.

Toen begin vorige maand de inschrijvingen voor het eerste jaar werden geopend, waren alle negentig plaatsen in minder dan dertien minuten volzet. "Het is normaal dat het voor het tweede jaar wat minder storm liep", zegt Kristien Bruggeman die samen met Tinneke Van Kerckhoven de directie van de school vormt. "Het is voor veel ouders niet zo evident om hun kind na het eerste jaar van school te laten veranderen. Het is logisch dat ze overwegen om het kind de eerste graad laten af te werken in dezelfde school."

Ouders die hun kind nog willen inschrijven voor het tweede jaar, hebben daarvoor de tijd tot vrijdag 21 april om 23.59u. Inschrijven kan via www.labonderwijs.be . "Als de plaatsen niet worden ingevuld, is dat helemaal geen probleem", zegt Tinneke Van Kerckhoven. "Dan hebben we extra plaatsen voor het eerste jaar die we beschikbaar stellen voor de mensen op de wachtlijst."

Ondertussen is het lerarenkorps van LAB ook zo goed als helemaal samengesteld. "We zoeken nog een leerkracht wiskunde/wetenschappen en iemand voor Frans, maar de kandidaturen daarvoor lopen binnen",zegt Bruggeman. "Binnen een week of twee verwachten we ook de goedkeuring van onze leerplannen."