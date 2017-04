Gemeentebestuur geeft positef advies voor Edialux

Bornem - Het gemeentebestuur van Bornem geeft een positief advies voor de milieuaanvraag van het bedrijf Edialux. Schepen Tom Van Bel (Groen) was tegen. De provincie neemt de uiteindelijke beslissing.

Edialux, dat nu nog gevestigd is aan de Rijksweg N16 in Bornem, wil uitbreiden naar een nieuw te bouwen Europees distributiecentrum aan de Industrieweg. Het bedrijf maakt courante bestrijdingsmiddelen en insecticiden voor huishoudelijk gebruik. “De aard van de activiteiten en de aard van de gevaarlijke producten verandert niet bij de verhuis naar de geplande vestiging, alleen de opslagcapaciteit van de betrokken producten wordt groter”, zegt burgemeester Luc De boeck (CD&V). “Dat Edialux met de nieuwe vestiging evolueert naar een zogeheten hogedrempelinrichting is alleen te wijten aan de hoeveelheid producten die zijn ingedeeld als gevaarlijk voor het aquatisch milieu. Er zal dus geen invloed zijn op het risico voor de mens in de omgeving.”

De boeck zei dat van bij het begin van het project het brandweerkorps van Bornem werd betrokken: “Op hun aangeven zal het bedrijf onder meer investeren in een brandbeveiliging met een automatische blusinstallatie.” De gemeente kreeg 29 bezwaarschriften waaruit vooral een ongerustheid bleek voor de mogelijke risico’s van het bedrijf voor de omwonenden en de omgeving. “Het grootste risico voor de omgeving is verbonden aan een magazijnbrand”, zegt De boeck. “Onder andere de automatische blusinstallatie beperkt de kans op een belangrijke brand, waardoor ook het risico voor de omgeving klein is. De mobiliteitsimpact blijft beperkt tot een tiental vrachtwagens per dag."

Op basis van de adviezen van alle betrokken instanties geeft de milieuvergunningscommissie van de provincie een globaal advies aan de provinciale deputatie die de uiteindelijke beslissing neemt.