Paastentoonstelling brengt kunst van eigen bodem

Sint-Amands - Het gemeentebestuur van Sint-Amands organiseert van zaterdag 15 april tot en met. maandag 17 april de jaarlijkse paastentoonstelling.

Tijdens de drie dagen van de paastentoonstelling fungeert het gemeentehuis als expositieruimte voor enkele kunstenaars uit de gemeente die er hun artistieke projecten mogen tentoonstellen. Dit jaar kunt u er werken bewonderen van Charlotte Boeman, Greta Rochtus, Tine Van lent en Jeannine Van Wemmel.

Charlotte Boeman is fotografe en haalt haar inspiratie uit alledaagse situaties. Haar werk bestaat uit spontane fotografie. Greta Rochtus schildert en werkt met papier. Ze ziet haar werk als onderdeel van het zoeken naar een route en het aftasten van grenzen. Hiervoor maakt ze gebruik van sterk gepenseelde kleuren en abstracte elementen.

Tine Van lent is illustrator en begeleider van creatieve projecten. Met behulp van papier knipte en plakte ze reeds twee kinderboekjes voor Lannoo. ‘Prinses zoekt prins’ en ‘Papa is weg’. Tine Van lent is lerares aan de kunstacademie van Temse en ontwierp ook ‘Draakje’, de mascotte van de jeugddienst van Sint-Amands.

Jeannine Van Wemmel is keramiste met een tomeloze ambitie om nieuwe dingen te realiseren. In haar installaties combineert ze klei of porselein met andere materialen.

De paastentoonstelling is gratis toegankelijk, zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 april, telkens van 14 tot 18 u in het gemeentehuis aan de Livien Van der Looystraat 10 in Sint-Amands.