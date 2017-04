Wie pimpt er mee de LAB-school in de Hekkestraat?

Sint-Amands - LAB, de school die vanaf 1 september secundair onderwijs aanbiedt in Sint-Amands is gestart met het crowdfundingsproject 'Pimp de Hekkestraat'. Dinsdag kunnen leerlingen voor het tweede jaar inschrijven.

Tot nu toe kon LAB voor haar activiteiten al op veel steun rekenen van zijn partners en op de spaarrekeningen van de oprichters Voor de kosten van het eigenlijke onderwijs, zoals de huur van de gebouwen en de lonen van het onderwijzend personeel, krijgt de school uiteraard geld van de overheid. "Al is het daarop toch ook wachten tot februari", zegt Kristien Bruggeman die samen met Tinneke Van Kerckhoven de directie van de school vormt. "Op 1 oktober worden de leerlingen geteld en wordt de erkenning geofficialiseerd. Pas daarna krijgen we de centen. Dat overbruggen we met een lening. Maar het zou wel fijn als de lokalen in de Hekkestraat er leuk uitzien. Om de lokalen te 'pimpen' werd een op initiatief van de ouders een crowdfunding opgezet."

In mei start de inrichting van de lokalen aan de Hekkestraat. Wie daar graag een handje wil helpen kan een bericht mailen naar info@labonderwijs.be.

Dinsdag 18 april wordt de volgende belangrijke dag voor LAB. Dan kunnen leerlingen zich inschrijven voor het tweede jaar secundair onderwijs. Voor dat tweede jaar zijn er 45 plaatsen. Inschrijven kan dinsdag 18 april vanaf 9 uur op www.labonderwijs.be. Wie geen computer heeft, kan terecht en in gemeenschapscentrum de Nestel aan de Buisstraat in Sint-Amands.

De crowdfuncingactie van LAB bij Koalect, vind je hier. De actie loopt tot 11 mei