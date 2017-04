Paul en Maritza runnen het Vissershof

Bornem - Het Vissershof in Mariekerke heeft nieuwe uitbaters. De voorbije dagen zetten Paul en Maritza Heyndrickx deur al wel open terwijl ze de zaak aan het inrichten waren, dit weekend is de echte opening.

Paul staat zelf achter het fornuis en heeft voor de start van Het Vissershof een kleine kaart (tot 17 uur) en een restaurantkaart. "We starten met een klassieke kaart met overdag snacks als croques en uitsmijter en pasta", zegt Heyndrickx. "Verder bieden we klassieke gerechten als stoofvlees, vispannetje en vol-au-vent. Uiteraard mag hier in Mariekerke ook de paling niet op het menu ontbreken. We zullen paling in drie of vier verschillende bereidingen aanbieden."

"We zullen de komende tijd het menu van het restaurant wat aanpassen en gaandeweg ook verfijnen", zegt Heyndrickx. "Zo kunnen we op termijn op de verdieping het restaurant uitbouwen en op het gelijkvloers de taverne. Mensen kunnen hier ook vergaderingen, koffietafels of feestjes organiseren."

Meer informatie vind je op de website van het Vissershof.