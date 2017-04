Word jij monitor op de sportkampen of speelpleinwerking?

Sint-Amands - De gemeente zoekt monitoren voor de spotkampen en de speelpleinwerking.

Deze zomer organiseert de jeugddienst van Sint-Amands speelpleinweken voor jongeren van zes tot vijftien jaar. Ook de gemeentelijke sportdienst werkt een aanbod uit waarin kinderen zich volop kunnen uitleven. Om al deze activiteiten te begeleiden, is de gemeente op zoek naar enthousiaste animatoren. De speelpleinwerking loopt van 17 juli tot en met 11 augustus. De sport- en spelweek van 14 tot en met . 18 augustus. Ook voor de omnisportkampen van 3 tot en met 7 juli en van 21 tot en met 25 augustus worden monitoren gezocht. Kandidaten zijn minstens zestien jaar (of worden dat nog dit jaar). Voor elke dag begeleiding is een vrijwilligersvergoeding van 33,36 euro voorzien. Meer info over de speelpleinwerking op tel. 052 39 98 77 of jeugddienst@sint-amands.be en over de sportkampen op tel. 052 33 64 13 of sportdienst@sint-amands.be.