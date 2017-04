Unieke proeverij met Cuvée Verhaeren

Sint-Amands - Wie van streekbieren houdt, kan dit weekend naar een unieke proeverij van Cuvée Verhaeren in Sint-Amands.

De Cuvée Verhaeren werd vorig jaar voor het eerst gebrouwen als feestbier voor het Emile Verhaerenjaar. Frederik Jurriens maakte een recept voor het bier. Hij bestudeerde hoe honderd jaar geleden in de regio Klein-Brabant werd gebrouwen. De Cuvée Verhaeren werd een wat koppig bier, een beetje anders dan klassieke bieren.

Toen het feestjaar naar zijn einde liep, besloot Liesbeth De Keersmaecker om het bedrijfje De Meester-Brouwer op te richten om de Cuvée Verharen verder te laten leven. Tijdens het feestjaar was de Cuvée verhaeren alleen te koop in flessen van 75cl, sinds eind dit jaar ook in flesjes van 33cl. Steeds meer horecazaken in de ruime regio hebben het bier ondertussen op de kaart staan en het is ook te koop in winkels en drankencentrales.

Ondertussen liet De Meester-Brouwer al twee 'batches', zoals een brouwsel door de professionals wordt genoemd, brouwen. "Dit weekend hebben mensen de unieke kans om van beide brouwsels te proeven", zegt Liesbeth De Keersmaecker. "De eerste batch was iets donkerder en zoeter, de tweede iets minder zoet en wat lichter van kleur. Het recept van de Cuvée Verhaeren was voor beide brouwsels hetzelfde. Alleen bleek dat er nogal wat mensen sceptisch stonden tegenover het wat donkere, ongefilterde bier van de eerste batch. Bij het tweede brouwsel lieten we het bier iets langer uitgisten waardoor het iets minder zoet is en iets minder gistresten bevat. Door ook wat meer witte dan donkere suiker te gebruiken, is de kleur ook wat lichter. Dat valt hier in de streek veel beter in de smaak en. We willen een streekbier maken, dus gaan we voor de smaak die de mensen hier, in het land van Verhaeren, het liefste hebben."

Het Café Cuvée van De Meester-Brouwer vind je zaterdag 15 april en maandag 17 april van 15 tot 20 uur op de kermis aan de Livien Van der Looystraat in Sint-Amands. "Naast de Cuvée Verhaeren serveren we ook frisdrank en een kaasplankje met aangepaste kazen" zegt Liesbeth De Keersmaecker. Meer informatie op de Facebookpagina van Cuvée Verhaeren.