Werken in de Victor Kegelsstraat

Bornem - Tijdens de tweede week van de paasvakantie begint een aannemer in opdracht van de gemeente met werken aan de woning in de Victor Kegelsstraat 3 in Hingene.

Het plan is om de volledige dakconstructie af te breken zodat dit deel al veilig verwijderd is tijdens de schoolvakantie. Tijdens de tweede helft van mei gebeurt de verdere afbraak. Nadien legt de gemeente op dit terrein een parking in steenslag aan.

Tijdens de werkuren wordt de straat plaatselijk afgesloten. De Victor Kegelsstraat wordt dan een doodlopende straat tot aan de werf. Het is mogelijk dat de mensen die in de onmiddellijke buurt van het huis wonen hun oprit of garage niet kunnen bereiken.