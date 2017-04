Eén kandidaat voor cultuurcafé Ter Dilft

Bornem - Er heeft zich één kandidaat gemeld voor de uitbating van het nieuwe cultuurcafé dat in september de deuren opent in cultuurcentrum Ter Dilft.

Dat nieuwe cultuurcafé moet vanaf 1 september het kloppend hart van het vernieuwde cultuurcentrum worden. Het Autonoom Gemeentebedrijf Bornem schreef een tijdje geleden het bestek uit voor de concessie. De gemeente zoekt een dynamische uitbater, die voeling heeft met het sociaal-cultureel leven. De nieuwe concessie omvat het cultuurcafé met terras en de uitbating van de toog van de polyvalente zaal. "Er kwamen verschillende mensen het dossier inkijken of ophalen", zegt burgemeester Luc De boeck (CD&V), "maar uiteindelijk is er maar één voorstel gekomen. Het is op het eerste zicht wel een waardevolle bieding. Het gaat om iemand die al ervaring heeft in gelijkaardige uitbatingen." Momenteel wordt de bieding verder onderzocht en een van de komende weken zal het gemeentebedrijf dan beslissen of de uitbater aan alle voorwaarden voldoet en men met hem in zee gaat.