Kamperen in de bomen van De Notelaer

Bornem - Wie dat wil kan deze zomer overnachten in een van de vier kampeerpitten die worden opgehangen in bomen aan het paviljoen De Notelaer in Hingene.

Binnenkort wordt de overeenkomst getekend waarbij het beheer van het voormalige jachtpaviljoen en het domein De Notelaer wordt overgenomen door de vzw Kempens Landschap. Het gebouw blijft wel eigendom van Toerisme Vlaanderen en de vzw De Notelaer blijft zorgen voor de eigenlijke uitbating en het organiseren van activiteiten.

"Ook dit jaar organiseren we een reeks wandelingen", zeggen Mia Bonneux en Marleen Van Bossuyt. "Volgende zondag, 9 april om 14.30 u, is er al de Wilgenwandeling met Herwig Mees." Zondag 21 mei is er op het domein van De Notelaer een eerste concert uit een reeks van vier.

Tentoonstellingen

Tot 19 juni loopt in het paviljoen nog de fototentoonstelling 'In Clair-Obscur' met werk van Hartmut De Maertelaere. Van 20 mei tot 22 oktober loopt de openluchttentoonstelling '10 x marmer', met werk van Hugo van Herbruggen. Bijzonder wordt de tentoonstelling met werk van Frans Van Praet en Donatella Bianchi van 1 juli tot 31 oktober.

Het meest bijzondere deze zomer wordt wel het pitkamperen. De tenten, in de vorm van een druppel of pit, zijn ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Dré Wapenaar. De vier 'pitten' krijgen een plaats in de bomen naast de vijver van De Notelaer. Mensen kunnen zo een pit reserveren voor één nacht. Pitkamperen in de bomen van De Notelaer kan van 30 juni tot 3 september. Deelnemen kost 80 tot 110 euro, al naar gelang de bezetting van de tent. Tickets boeken kan vanaf half mei via de website van Terra nova. www.terranova.be