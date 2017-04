Vaiana en Ballerina in Ter Dilft

Bornem - Tijdens de paasvakantie kan je in cultuurcentrum Ter Dilft terecht voor twee spannende familiefilms.

Dinsdag 4 april om 14.30 u wordt in de schouwburg van Ter Dilft de Disneyfilm Vaiana in 3D geprojecteerd. De avontuurlijke Vaiana heeft één grote missie: de oceaan overzeilen en de eeuwenoude tradities van haar voorouders herstellen. Op deze spannende ontdekkingsreis ontmoet Vaiana de halfgod Maui, die haar begeleidt in haar zoektocht. Samen zeilen ze de oceaan over en nemen ze het op tegen vreselijke monsters die hun missie proberen te dwarsbomen.

Woensdag 12 april om 14.30 u is er de vertoning van Ballerina. Parijs, 1884. Félicie is een weesmeisje van 11 jaar, met maar één droom: sterdanseres worden. Samen met haar beste vriend en gekke uitvinder Victor ontsnapt ze uit het weeshuis en vertrekt ze zonder een cent op zak naar Parijs. Met de hulp van Odette, de poetsvrouw van de Opera, waagt ze haar kans bij de grote dansschool van de Parijse Opera. Ze zal haar mannetje moeten staan in een wereld vol valkuilen en moordende concurrentie.

Ingang en kassa langs de Absveldstraat tussen nummers 21 den 27. Tickets kosten 8 euro, wie een Vriendenpas heeft, betaalt 7 euro en wie jongee is dan 19 jaar euro.

www.terdilft.be