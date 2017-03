Op zoek naar uitbater voor cafetaria sporthal

Sint-Amands - Het gemeentebestuur van Sint-Amands gaat op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van de gemeentelijke sporthal.

Er wordt een concessie gegeven vanaf juli 2017, voor een periode van negen jaar en verlengbaar met negen jaar. De cafetaria met buitenterras is gelegen op de eerste verdieping van de sporthal in Sint-Amands, de thuishaven voor veel Sint-Amandse sportclubs. Ook activiteiten van de sportdienst, verjaardagsfeesten en sportieve evenementen vinden er plaats. Daarnaast is er een uitgebreide buiteninfrastructuur met twee speeltuinen, een polyvalent sportveld en petanquepleinen. De locatie is ook één van de vertrekpunten van de mountainbikeroute Rivierenland en is de ideale startplaats voor wandelaars, de Scheldedijk ligt op tweehonderd meter. Meer informatie bij de gemeente Sint-Amands aan de Livien Van der Looystraat, leen.lejon@sint-amands.be