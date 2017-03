Vaar met een kajak rond kasteel d'Ursel

Bornem - Tijdens de tweede week van de paasvakantie kun je in kasteel d'Ursel met een kajak de walgrachten gaan verkennen.

"Het kasteel van Hingene was jarenlang een zomerresidentie waar de familie d’Ursel genoot van 'la vie de campagne'. Spelevaren op de uitgestrekte waterpartijen in het park hoorde daar zeker bij", zegt directeur Koen De Vlieger van kasteel d'Ursel. "Lange tijd gebeurde dat met klassieke roeibootjes, maar halverwege de twintigste eeuw verschenen nieuwe vaartuigen op de kasteelvijver."

"In een fotoalbum van hertog Henri d’Ursel uit de jaren 1940 zien we zijn familie en vrienden peddelen in kajaks", zegt De Vlieger. "Kajakken rond het kasteel, dat kan nu niet meer. Of beter gezegd: normaal kan dat niet meer. Van 10 tot en met 19 april doen we mee met de eerste editie van de Week van de Provinciedomeinen, een gezamenlijke organisatie van de vijf Vlaamse provincies.

Tijdens de tweede week van de paasvakantie, en nog enkele dagen erna, kan je op avontuurlijke en originele wijze kennismaken met alle provinciale domeinen. In Hingene doen we dat vanop het water. Iedereen kan een kajak reserveren en er mee rond het kasteel varen. Het is een ideale manier om de vele walgrachten te verkennen die het park doorkruisen, net zoals de familie d’Ursel dat eeuwenlang deed."

Een kayak reserveren kan nu al via info@kasteeldursel.be. Eén uur varen met een tweepersoonskajak kost 15 euro per boot. Vermeld bij reservatie duidelijk de dag en het uur (tussen 10 en 17 u) waarop je wil vertrekken.