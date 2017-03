Klein-Brabant – Scheldeland.is klaar voor nieuw toeristisch seizoen

Bornem / Puurs / Sint-Amands - Bij Syneton in Bornem werd het nieuwe toeristische seizoen van de regio Klein-Brabant Scheldeland geopend.

"We zetten dit jaar volop in op de verdere digitalisering", zegt Ronny Tourné, schepen van Toerisme in Puurs en voorzitter van Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland. "We hebben een volledig vernieuwde website die de nadruk legt op het groene karakter van onze regio met haar vele bezienswaardigheden. Wie een wandeling of fietstocht door het Scheldeland wil maken, kan de verschillende routes gratis downloaden. In de webshop kun je brochures bestellen. Onze leden kregen een eigen pagina. Bezoekers van onze website kunnen zo meteen meer informatie vragen in de horecazaken of kiezen waar ze willen overnachten of genieten van streekgerechten."

"Door de verschillende mogelijkheden die de website biedt, is ze de ideale start voor een bezoek aan Klein-Brabant”, zegt Tourné. "Bovenaan de website kun je kiezen uit drie tabbladen: Ontdekken, doen en genieten. Zo vinden bezoekers meteen waar ze op de site naartoe willen surfen."

Er is ook een nieuwe brochure met de dagtrips in de regio. "Die brochure kan zowel door individuele bezoekers als groepen gebruikt worden", zegt Tourné. We willen nog meer mensen naar Klein-Brabant brengen, een begeleid bezoek aan musea of een tentoonstelling, gecombineerd met een prachtige wandeling of fietstocht langsheen de Schelde is immers een perfect dagje uit. We hebben een modulair systeem ontwikkeld waardoor iedereen een dagtocht kan uitstippelen die perfect aan de verwachtingen voldoet." Ook de brochure 'Lekker eten en drinken' kreeg een update.

Samenwerking was een van de trefwoorden tijdens de opening van het nieuwe toeristische seizoen. Daarom kwam Tom Wezenbeek, projectcoördinator van 'Schelde Sterk Merk', meer vertellen over het toeristisch belang van dit project.

Er was veel lof voor de vrijwilligers die onder meer instaan voor de permanentie in de infopunten.