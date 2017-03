Bornem - De Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet organiseerde voor de tweede keer het evenement 'Dorp in Vuur en Vlam'.

Deze keer trok de kaarsjeswandeling door Hingene. Iedereen kon in domein d'Ursel een kaartsje kopen en dan het traject van de wandeling volgen dat helemaal was afgezet met duizenden kaarsen. Vooral de doortocht door de Sint-Stefanuskerk was bijzonder mooi.De Landelijke Gilde werkte voor 'Dorp in Vuur en Vlam' samen met verschillende verenigingen uit de gemeente.