Geschenk vervangt geboortepremie

Sint-Amands - Het gemeentebestuur van Sint-Amands gaat de ouders van pasgeboren kindje voortaan geen geld meer geven, maar een geschenk

Tot nu kregen inwoners van Sint-Amands bij de geboorte van een kindje 40 euro voor het eerste kindje van de moeder, 50 voor het tweede en 60 voor het derde en eventueel volgende kinderen. “Dat zijn grote bedragen en dus gaat die attentie van de gemeente mee bij de rest van het geld dat de ouders op dat moment krijgen.” Het gemeentebestuur denkt dat, door een geschenk te geven, het gezin langer kan genieten van de attentie van het gemeentebestuur. Wat het geschenk precies zal zijn, moet het gemeentebestuur nog beslissen. “We hebben al gedacht aan een rompertje of een slaapzak In elk geval willen we dat op het geschenk Draakje wordt afgebeeld, het logo van onze jeugddienst. Zo zullen de ouders de hele tijd weten dat het een geschenk van de gemeente is.”