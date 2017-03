Onbekende schatten in Verhaerenmuseum

Sint-Amands - Tot 11 juni loopt in het Emile Verhaerenmuseum in Sint-Amands de tentoonstelling 'Onbekende schatten'.

"We hebben met het Emile Verhaerenmuseum door de jaren een mooie collectie uitgebouwd", zegt conservator Rik Hemmerijckx. "Naast enkele merkwaardige portretten van Emile Verhaeren, zijn er ook heel wat verrassende stukken die op een of andere manier gelinkt zijn met zijn figuur of zijn werk. Denk aan etsen van Julien Van Santen, houtsneden van Frans Masereel of George Minne, lithografieën van Théo Van Rysselberghe of Armand Rassenfosse, originele foto’s van Fernand Béguin, bibliofiele, mooi uitgegeven boeken en allerhande vertalingen. Het is een wereld op zich met talloze onbekende schatten."

Bij gelegenheid van deze tentoonstelling presenteert Chantal Nemery haar 'Hommage symboliste', een reeks boekkunstwerken, geïnspireerd door de poëzie van Verhaeren.

Het Emile Verhaerenmuseum is open van tot 11 juni, tijdens weekends, feestdagen van 11 tot 18 u en na reservatie. Meer informatie bij het Emile Verhaerenmuseum aan de Verhaerenstraat 71 in Sint-Amands, tel. 052 33 08 05, verhaerenmuseum@skynet.be, www.emileverhaeren.be