Onbemande camera's aan kruispunt N16 met Sas

Bornem - Er staan voortaan onbemande camera's aan de verkeerslichten van de N16 ter hoogte van het kruispunt met Sas. Het gaat om camera's die snelheidsovertredingen en roodlichtrijden kunnen vaststellen.

De voorbije dagen werden onbemande camera's geplaatst in beide rijrichtingen. Vooral voor wie uit de richting Sint-Niklaas komt, is het uitkijken met de snelheid. Op de Temsebrug zelf geldt een snelheidsbeperking tot 50 km/uur. Ter hoogte van de camera mag je maximaal 70 en wat verderop op de N16 mag je dan weer 90 km/uur rijden.

De camera's werden er niet geplaatst omdat op die plaats veel ongevallen gebeuren, ze passen in een totaalplan voor de N16. "We hebben die camera's al veel langer aangevraagd", zegt commissaris Kris Heymans van de politiezone Klein-Brabant. "Met de plaatsing van deze camera's zijn alle kruispunten met verkeerslichten op de N16 in Puurs en Bornem uitgerust met een onbemande camera. Op het kruispunt van de Prins Albertlaan staat geen onbemande camera, maar daar staan ook geen verkeerslichten. De meeste ongevallen op de N16 gebeuren op de kruispunten vanaf kruispunt Nutricia richting Puurs."

Door de plaatsing van de ANPR-camera's die ook de nummerplaat van de wagens registreren, is het mogelijk om trajectcontrole in te voeren op de N16. Die trajectcontrole komt er binnenkort tussen het kruispunt met Eikse Amer en de carpoolparking in Puurs. "Ook op de N17 komt er op termijn trajectcontrole", zegt Heymans. "Daar gaat het over het traject tussen Lippelodorp en het Hoevehof."