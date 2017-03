Rik Vandenberghe over dementie

Bornem - Bewegingspunt Bornem organiseert een lezing over dementie. Gastspreker is professor dokter Rik Vandenberghe, Kliniekhoofd Neurologie van het UZ Leuven.

Dementie, een verzamelnaam voor een heel aantal hersenaandoeningen, is hard op weg om volksziekte nummer één te worden. Steeds meer mensen krijgen er in de eigen omgeving mee te maken. Professor Rik Vandenberghe legt uit wat voor ziekte dementie is. Hij geeft ook duiding bij het onderzoek naar de oorzaken, de preventie en de genezing van deze meest voorkomende vormen van dementie. Vandenberghe staat ook stil bij de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk, vertelt welke therapieën en medicijnen op dit moment beschikbaar zijn.

De lezing vindt plaats op woensdag 22 maart om 20 uur in zaal Kloosterheide aan de Kloosterstraat 71 in Bornem. Deelnemen kost 5 euro, drankje inbegrepen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via peteramelinckx@hotmail.com. Meer informatie bij Erna Cobbaert, cobbaerterna@gmail.com, tel. 03 889 33 36.