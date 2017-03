Cultuurraad zoekt nieuwe kunstwerken

Sint-Amands - De cultuurraad en gemeentebestuur Sint-Amands zijn op zoek naar een nieuw kunstwerk dat gedurende drie jaar wordt uitgereikt aan de winnaar van de cultuurprijs.

Hiervoor schrijven ze een wedstrijd uit waarbij alle beeldende kunstvormen in aanmerking komen. De deelnemende kunstenaars moeten in Sint-Amands wonen.

Kunstenaars kunnen zowel individueel als in team deelnemen. Een kandidatuur bestaat uit de beschrijving van de filosofie achter het werk, het verband van het werk of onderwerp met de gemeente Sint-Amands, de materiaalkeuze, een gedetailleerde beschrijving en schets van het kunstwerk een technische fiche en de identificatiegegevens van de kunstenaar onder gesloten omslag.

Het volledige dossier moet ten laatste op 1 oktober bezorgd worden aan de voorzitter van de cultuurraad, Gerrit Bosteels, Jan Van Droogenbroeckstraat 63b in Sint-Amands. De gemeente Sint-Amands voorziet een vergoeding van 500 euro per exemplaar. In totaal maakt de kunstenaar vier kunstwerken: drie als cultuurprijs en één voor de kunstcollectie van het gemeentebestuur.

Het deelnamereglement is te vinden op de site van de gemeente.