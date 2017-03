Boekenruilkastjes komen terug naar de Kaai

Sint-Amands - Vanaf volgende maand staan er weer boekenruilkastjes op de Kaai in Sint-Amands.

Om het lezen te stimuleren, de toegang tot boeken te vergroten en mensen te overhalen om hun liefde voor boeken te delen met anderen, plaatst de bibliotheek twee boekenruilkastjes op de Kaai.

Het principe is eenvoudig: iedereen die dat wil, haalt een boek uit het kastje en zet een van zijn eigen boeken in de plaats. Door dit neem-en-geef-principe zijn er geregeld nieuwe boeken te vinden in de kastjes.

"Deze kleine bibliotheek is de perfecte manier om goed leesvoer met elkaar te delen", klinkt het bij de bib. "De favoriete boeken uit je kindertijd of romans die je je vrienden zou aanraden, boeken die inspireren, leerzame boeken, strips en prentenboeken waar je kinderen te groot voor zijn geworden, het maakt niet uit. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om dit kastje te vullen met toffe boeken. Deze mini-bibliotheek is van iedereen en dus vragen we ook dat iedereen er zorg voor draagt."