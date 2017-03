Rioleringswerken in Kapellelaan

Sint-Amands - In het kader van de grote rioleringswerken in Sint-Amands starten nog deze maand starten de werken in de Kapellelaan.

Deze maand starten de rioleringswerken in de Kapellelaan vanaf kruispunt Scheldelaan en tot het kruispunt met de Sportlaan. Meteen worden daar ook de vervuilde gronden onder de openbare weg gesaneerd. Tijdens de werken is de Kapellelaan afgesloten voor alle verkeer. De Scheldelaan wordt doodlopend ter hoogte van Molendreef. In de Hekkestraat blijft tweerichtingsverkeer gelden.

Het kruispunt van de Kapellelaan met de Sportlaan en de Amandusdreef en de parking

Zuid blijven toegankelijk tijdens de werken.