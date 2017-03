Werken in Jan Van Droogenbroeckstraat

Sint-Amands - Maandag 6 maart starten werken in de Jan Van Droogenbroeckstraat. In combinatie met de rioleringswerken in de buurt, kan dat flink wat verkeershinder veroorzaken.

Van 6 maart tot uiterlijk 16 maart voert Eandis werken uit in Jan Van Droogenbroeckstraat ter hoogte van het kruispunt met Romain Steppestraat. De Jan Van Droogenbroeckstraat loopt tijdens die werken dood ter hoogte van dit kruispunt. Het plaatselijk verkeer kan de Jan Van Droogenbroeckstraat verlaten via het kruispunt met Kerkhofdries.

Ondertussen gaan de gigantische rioleringswerken verder. De de rioleringsbuizen en

huisaansluitingen in de zone Borgstraat- Van der Looystraat zijn uitgevoerd. Midden februari begon de aannemer aan de voorbereidende werken voor het leggen van de wegverharding, eens dat klaar is wordt de straat in betonklinkers aangelegd. De volledige afwerking van deze straten is voorzien in mei, maar de juiste datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werken in deze werfzone blijft de bestaande omleiding behouden tijdens de werkzaamheden in deze zone.