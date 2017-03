Gezinsbond organiseert Tweedehandsbeurs

Bornem - Zondag 12 maart organiseert de Gezinsbond van Bornem een tweedehandsbeurs van kinderkleding en babyartikelen.

De tweedehandsbeurs kent al jarenlang veel succes en vindt nu uitzonderlijk plaats op een zondagnamiddag.

Iedere ouder of grootouder met kinderen of kleinkinderen is welkom om te komen kijken, passen en te kopen tegen een vriendenprijs. Je hoeft dus geen lid van de Gezinsbond te zijn.

Het aanbieden van kleren is wel beperkt tot leden van de Gezinsbond. Niet verkochte goederen worden terug mee naar huis genomen of worden geschonken aan een sociale vzw uit de regio. De toegang tot de beurs is gratis en er is een drankje verkrijgbaar.De tweedehandsbeurs vindt plaats op zondag 12 maart van 13.30 tot 16.30u in zaal Kloosterheide aan de Kloosterstraat in Bornem.