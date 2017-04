Wandelen langs trage wegen

Sint-Amands / Puurs / Bornem - De werkgroep Trage Wegen van Promobiel Klein-Brabant Vaartland organiseert enkele tragewegenwandelingen.

Zondag 23 april om 10 uur wordt vertrokken aan De Wandeling in de Kasteeldreef 11 in Lippelo. Dan is het een 'Literaire lentewandeling' in samenwerking met Lets Klein Brabant.

Zondag 14 mei om 10 uur wordt vertrokken vanuit De Cuytegemhoeve aan de Kuitegemstraat 61 in Sint-Amands. Paul Vervaet begeleidt de wandelaars voor de wandeling 'In de voetsporen van Emile Verhaegen. Deze wandeling staat ook open voor rolstoelgebruikers.

Zondag 25 juni om 10 verwacht gids Fons Suys de wandelaars aan het Fort Van Liezele aan de Fortbaan 2 in. Hij begeleidt de tocht 'Het broek achter het fort'.

De wandelingen duren ongeveer twee uur. Wandelschoenen zijn aangeraden en de organisatoren zeggen dat de panden soms moeilijk toegankelijk met een kinderwagen of buggy.