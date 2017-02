Cuvée Verhaeren doet het goed

Sint-Amands - De nieuwe ‘batch’ van de Cuvée Verhaeren is sinds een tijdje klaar.

De Cuvée Verhaeren werd naar een recept van Frederik Juriëns gebrouwen naar aanleiding van het feestjaar Verhaeren 2016. Omdat het bier zo in de smaak viel, begon Liesbeth De Keersmaecker het bedrijfje Meester-Brouwer dat zich bezig houdt met de biercultuur en de Cuvée Verhaeren laat brouwen.

De nieuwe 'batch', zoals een brouwsel door de professionelen wordt genoemd, is goed voor 24 hectoliter Cuvée Verhaeren. Om het bier ook na het Verhaerenjaar te blijven brouwen ging de Meester-Brouwer op zoek naar een brouwer om op langere termijn mee samen te werken. Zo werd het ook mogelijk om het bier in kleinere flesjes aan te bieden en niet alleen in flessen van 75 centiliter.

"Dit is de tweede grote batch bij onze brouwer", zegt Liesbeth De Keersmaecker. "Nu we de brouwinstallatie beter kennen, kunnen we optimaliseren. Het jongste brouwsel heeft een iets lichtere kleur, wat minder gist op de fles en is iets minder zoet."

Het gaat overigens heel goed met de Cuvée Verhaeren. Het bier is ondertussen verkrijgbaar in verschillende horecazaken binnen en buiten Klein-Brabant en is verkrijgbaar in steeds meer winkels en drankencentrales.Zo drink je Cuvée Verhaeren voortaan ook bij De Hopschuur en koop je een voorraadje bij ABC Drinks Bornem - Prik&Tik.