Wie wil het Cultuurcafé open houden?

Bornem - Autonoom Gemeentebedrijf Bornem is op zoek naar een dynamische uitbater voor het nieuwe cultuurcafé dat in september de deuren opent in cultuurcentrum Ter Dilft.

De werken aan de vernieuwbouw van cultuurcentrum Ter Dilft vorderen goed. Het nieuwe cultuurcafé wordt vanaf 1 september het kloppend hart van het vernieuwde cultuurcentrum. Daar gaat het Autonoom Gemeentebedrijf Bornem op zoek naar een dynamische uitbater, die voeling heeft met het sociaal-cultureel leven. De concessie omvat het cultuurcafé met terras en de uitbating van de toog van de polyvalente zaal. Het bestek van de concessie kan worden opgevraagd via infrastructuur@terdilft.be of telefonisch op 03-890.69.36. Het bestek wordt dan digitaal bezorgd.

Kandidaturen worden gericht aan Autonoom Gemeentebedrijf Bornem, Hingenesteenweg 13 in Bornem, via aangetekend schrijven uiterlijk op maandag 27 maart 2017 of va afgifte bij het Autonoom Gemeentebedrijf uiterlijk laatste maandag 27 maart 2017 om 14 uur.