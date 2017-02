Openbaar onderzoek voor heraanleg N17

Sint-Amands - Deze zomer start de grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands, tussen de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde. Vanaf vandaag loopt het openbaar onderzoek.

Als de bouwvergunning wordt toegekend, begint het Agentschap Wegen en Verkeer in juli of augustus met de voorbereidende werken. Zo moeten de bomen langs de weg gerooid worden en zullen de nutsmaatschappijen verschillende werkzaamheden uitvoeren. In het najaar kunnen dan de eigenlijke heraanleg beginnen, die zal acht tot negen maanden duren en in verschillende fases uitgevoerd worden.

Bij de heraanleg wordt de rijbaan tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de rotonde met Fok tot en met de fundering volledig vernieuwd. Er komen verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. Het kruispunt met de Oude Heirbaan wordt aangepast. De belangrijkste ingreep is de aanleg van nieuwe verhoogde fietspaden langs beide zijden van de weg.

De plannen voor de heraanleg van de N17 liggen vanaf 11 februari gedurende dertig dagen ter inzage in het gemeentehuis van Sint-Amands. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de dienst leefomgeving/ruimtelijke ordening.