Schrijf je liefdesboodschap op een muur

Bornem - De verenigde handelaars en het gemeentebestuur van Bornem installeerden naar aanleiding van Valentijn een Wall of Love waar iedereen liefdesboodschappen kan achterlaten. Eén van de klanten wint een reis voor twee naar Parijs.

Aan het Dokter De Putterplein in Bornem, tussen TanTan en het voormalige kersthuis, staat de komende weken een Wall of Love. Iedereen die dat wil, kan een liefdesboodschap op de muur schrijven. Burgemeester Luc De boeck was zaterdag de eerste die dat deed. "Dit is weer een typisch voorbeeld van het belevingsproject dat je moet hebben in een kleine, gezellige gemeente als Bornem" zegt hij. Zijn liefdesboodschap: "Liefde overwint alles."

Wie de komende dagen bij de handelaars in Bornem koopt, krijgt een bonnetje. Tot Valentijnsdag kunnen die bonnetjes gedeponeerd worden in de lippen die verwerkt zijn in de Wall of Love. Dinsdag 14 februari omstreeks 19 u maken de Verenigde Handelaars de winnaar telefonisch bekend. De winnaar krijgt een reis naar Parijs ter waarde van 500 euro."