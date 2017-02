Vooçrtaan kun je een bouwaanvraag digitaal indienen

Bornem - Vanaf 23 februari 2017 wijzigt de wetgeving voor het indienen van bouwdossiers. Je kunt dan ook in Bornem je bouwaanvraag digitaal indienen.

Voor architecten is het dan verplicht om de aanvraag digitaal te doen. Particulieren mogen voorlopig nog met de papieren versie werken. Het is wel de bedoeling dat iedereen uiteindelijk het digitaal loket gaat gebruiken. Om de architecten wegwijs te maken met deze nieuwe manier van werken organiseerde de dienst ruimtelijke ontwikkeling een infovergadering voor alle architecten uit de regio. Vanaf 23 februari gaan zij van start met de nieuwe digitale bouwaanvraag. Iedereen kan informatie over digitale bouwaanvraag vinden op www.omgevingsloket.be. Daar vind je ook een overzicht en stappenplannen om aan de slag te gaan. De gemeente deed bij de Vlaamse regering wel een aanvraag om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen.