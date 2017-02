Al meer dan duizend wandelaars voor Dodentocht

Bornem - Er zijn al meer dan duizend wandelaars ingeschreven voor de 48ste 100km Dodentocht van Bornem. Het is de eerste keer dat je alleen aan de Dodentocht kan deelnemen als je vooraf bent ingeschreven en dat inschrijven kan sinds 1 februari.

"Dit is wat we hadden verwacht", zegt Thomas D'Hondt van de Dodentocht. "Er is geen enkele reden om nu vlugvlug in te schrijven, want dat kan tot 15 juli. Alleen hebben we een schare van heel trouwe fans en die maken er een sport van om zo snel mogelijk in te schrijven." De inschrijvingen openden woensdag 1 februari. Op de Facebookgroepen was er behoorlijk wat animo. Al uren voordat de computerlijnen werden geopend, waren er wandelaars die probeerden of ze toch al niet wat vroeger konden inschrijven. De ene bakte in afwachting van zijn inschrijving een brood, een andere zat gewoon te wachten aan de computer. In enkele uren tijd waren er al honderden inschrijvingen, donderdagavond stond de teller al op 1.073.

De 48ste 100km Dodentocht van Bornem vertrekt vrijdag 11 augustus vanop het Abdijplein. Deelnemen kost 39 euro. Voor meer informatie en inschrijving kun je terecht op de site van de Dodentocht.