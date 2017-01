LAB school kan starten in vroegere jongensschool

Sint-Amands - De middelbare school LAB mag opstarten in de vroegere jongensschool aan de Hekkestraat in Sint-Amands. De gemeenteraad van Sint-Amands keurde zopas een intentieverklaring goed die dat mogelijk maakt.

LAB wil op 1 september staren en binnen een termijn van vier jaar groeien tot een secundaire school van zes leerjaren. Dat de school voor huisvesting ging aankloppen bij het gemeentebestuur van SInt-Amands, ligt voor de hand. De vroegere jongensschool aan de Hekkestraat 26 komt binnen enkele maanden leeg te staan als de scholieren verhuizen naar de nieuwbouw van de Vrije Basisschool Zonnebloem aan de Hekkestraat 1.

"Wij wilden oorspronkelijk een studie laten opstellen om te bekijken wat we met de vroegere jongensschool kunnen doen", zegt Van Hoeymissen. "We keken vooral in de richting van wonen. We beslissen nu om die studie op te schorten. De gemeenteraad bevestigt de intentie om het gebouw te verhuren aan de initiatiefnemers van de LAB-school en geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een huurovereenkomst op te stellen."

Kristien Bruggeman en Tinneke Van Kerckhoven, allebei uit Bornem worden de twee directeurs van LAB. Kristien Bruggeman begeleidde als onderwijswetenschapper de startfase van LAB en gaat nu dus deeltijds aan de slag als directeur. Tinne Van Kerckhoven staat al veertien jaar in het onderwijs.

LAB wil dan wel staren in de vroegere jongensschool, ondertussen wordt ook bekeken of en hoe een nieuwbouw kan worden gezet op de site Het Zonnehuis in de Kuitegemstraat. Daar zouden dan de eerste en tweede graad gehuisvest worden, de derde graad zou in de Hekkestraat blijven.

Wie de nieuwe wil leren kennen, kan zaterdag18 en zondag 19 februari naar het LAB Doe-Weekend in de school aan de Hekkestraat 26. Meer informatie daarover vind je hier.