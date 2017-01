Lokaal talent zoekt podium

Bornem / Sint-Amands / Puurs - Lokale Helden Klein-Brabant gaat in Bornem, Puurs en Sint-Amands op zoek naar muzikaal talent en speelplekken.

Op vrijdag 28 april 2017, aan het begin van de Week van de Amateurkunsten, organiseert Poppunt in Vlaanderen en Brussel de tweede editie van Lokale Helden. De eerste editie in 2015 zorgde voor maar liefst 1.081 optredens op zo’n 366 locaties in 137 gemeenten op één dag.

Tijdens deze hoogdag van de muziek wil Poppunt lokaal muzikaal talent het nodige spotlicht gunnen. Lokale Helden Klein-Brabant gaat in Bornem, Puurs en Sint-Amands op zoek naar muzikaal talent en speelplekken. Iedereen uit Klein-Brabant die muziek maakt, komt in aanmerking als Lokale Held. Zowel ervaren als minder ervaren muzikanten, dj’s, zangers, bands, singer-songwriters, coverbands of producers kunnen inschrijven, ongeacht de leeftijd, vorm, bezetting of genre.

Alle gratis locaties komen in aanmerking als speelplek. Van aan café tot een winkel, huiskamer of garage. De verantwoordelijken wijzen er op dat de locatie gerust speciaal mag zijn: dakterras, supermarkt, station, hangar, parkeergarage, alles kan.

Wie vrijdag 28 april 2017 het beste van zichzelf wil geven of wie een verrassende locatie in de aanbieding heeft, kan dat melden via lokalehelden@bornem.be. Inschrijven kan tot 31 januari. Alle Lokale Helden en speelplekken worden op dinsdag 7 februari samengebracht in gemeenschapscentrum De Nestel in Sint-Amands om het programma vast te leggen.