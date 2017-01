KLJ verbrandt kerstbomen

Sint-Amands - De KLJ Oppuurs organiseert zaterdag 14 januari haar jaarlijkse kerstboomverbranding

. Omstreeks 18.30 u wordt het vuur aangestoken en worden er hapjes en drankjes verkocht. De KLJ'ers voorzien onder meer tien soorten jenever, bier, frisdranken,warme chocolademelk, glühwein en verse soep. Verder zijn er 'hamburgers op grootvaders' wijze. De hele avond wordt gezorgd voor sfeermuziek. De kerstboomverbranding vindt plaats op de weide achter 't Hoekske aan de Voortstraat 17 in Oppuurs

Meer informatie via info@kljoppuurs.be of www.kljoppuurs.be